Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iddialarına tepki

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Komşuluğun ilke ve gerekliliklerini göz ardı etmenin yanı sıra yanlış ve yapıcı olmayan ifadelerde bulunmak, iyi niyet ve sağduyu göstergesi değildir.

Uluslararası toplumun uyuşturucu ile mücadelede kahraman olarak tanıdığı bir ülkeye yönelik suçlamanın, konuşmacının sözlerini itibarsızlaştırmaktan başka bir etkisi yok. İblislerin maliyetli tuzaklarından sakının.”

İran ile Pakistan ortak deniz tatbikatı yapacak

Pakistan'a gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Pakistan tarafıyla gelecekte ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık." dedi.

İran 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün Kirman eyaletinde yer alan Yezdanşehr kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 515 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 876'ya vaka sayısı ise 5 milyon 773 bin 419'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 840'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 309 bin 992'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.