İçişleri Bakanı'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İran iddiasına yanıt

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran karşıtı iddialarına ilişkin Vahidi, "Dünyada kimse bu iddiaları doğrulayamaz. Resmi istatistikler dünya çapında, uyuşturucu miktarının yüzde 90’ının İran’da ele geçirildiğini gösteriyor. Bu iddiayı doğru bulmuyorum. Bu iddialar ne komşuluğa ne de politik doğruculuğa uyar. Bu bir türlü kriz yaratmaktır. Üçüncü tarafların komşu ülkeler arasındaki ilişkileri baltalama çabalarından endişeliyiz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, online düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkaniları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandığını iddia etmişti.