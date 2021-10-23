İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 81 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 52'ye vaka sayısı ise 5 milyon 851 bin 670'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 346'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 402 bin 865'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.