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16 Eyl 2021 21:06

Reisi: Tahran-Taşkent ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilere uygun olarak geliştirilmeli

Reisi: Tahran-Taşkent ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilere uygun olarak geliştirilmeli

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Tahran-Taşkent ekonomik ilişkilerinin siyasi ilişkilere uygun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütünün Liderler Zirvesi için Tacikistan’ın Başkenti Duşanba’da bulunun Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzayev ile yaptığı görüşmede Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutlayarak iki ülke özel sektörlerinin ve ortak komisyonların daha faal hale getirilmesinin ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını söyledi.

Özbekkistan’ın bir sonraki dönem ŞİÖ dönem başkanlığını kutlayan Reisi, Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in olumlu ve yapıcı bakış açısının bölge ve ŞİÖ ülkeleri için yararlı olacağını söyledi.

Ambargoların İran’ın ilerlemesine engel olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, buna ragmen İran’ın ambargoların kalkmasını istediğini söyledi.

Reisi, Afganistan meselesine değinerek, "İran, Afganstan’da barış ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin oluşmasını desteklemektedir." dedi.

Mirzayev de Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getirerek iki ülkenin siyasi alanda iyi ilişkiye sahip olduğunu belirterek, ülkesinin İran ile özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirmek için bir yol haritası planı olduğunu ifade etti.

News Code 1897251
https://tr.mehrnews.com/news/1897251/

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