Norveç'te bıçaklı saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, sokak ortasında elinde bıçakla bekleyen saldırgana polisin araçla çarptığı görüldü. Hemen ardından saldırgan elindeki bıçağı kullanarak birçok kez aracın içindeki polisi bıçakladı.
Kadraja giren bir başka polis, aracın ön kapısında saldırısına devam eden kişiyi vurarak durdurdu.
Norveç medyası, bıçaklı saldırganın polis dışında çok sayıda kişiyi yaraladığını duyurdu.
Kaynak: Milliyet
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