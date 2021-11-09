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9 Kas 2021 17:56

Norveç'te bıçaklı saldırı

Norveç'te bıçaklı saldırı

Norveç'in başkenti Oslo'da sokak ortasındaki bıçaklı saldırı sonucu biri polis memuru olmak üzere birkaç kişinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'da bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak durduruldu. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, sokak ortasında elinde bıçakla bekleyen saldırgana polisin araçla çarptığı görüldü. Hemen ardından saldırgan elindeki bıçağı kullanarak birçok kez aracın içindeki polisi bıçakladı.

Kadraja giren bir başka polis, aracın ön kapısında saldırısına devam eden kişiyi vurarak durdurdu.

Norveç medyası, bıçaklı saldırganın polis dışında çok sayıda kişiyi yaraladığını duyurdu.

Kaynak: Milliyet

News Code 1898420
https://tr.mehrnews.com/news/1898420/

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