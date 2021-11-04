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4 Kas 2021 18:58

Emir Abdullahiyan Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan Iraklı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak ve Suriye dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Irak ve Suriye dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri gerçekleşti.

Bu telefon görüşmeleri sırasında ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. 

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bu görüşmede ülkesindeki yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili son gelişmeleri açıklarken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ise, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bunun yanı sıra Çin, Kuveyt ve Ürdün dışişleri bakanları ve bazı diğer ülkelerin İran büyükelçileri de ayrı ayrı mesajlarda İran Dışişlerı Bakanı Emir Abdullahiyan için sağlık dileğinde bulundu.

News Code 1898307
https://tr.mehrnews.com/news/1898307/

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