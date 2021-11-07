Emir Abdullahiyan Çinli mevkidaşı Yi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ile Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan'daki durum ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlayacak nükleer anlaşma müzakerelerini ele aldı.

Emir Abdullahiyan, Viyana'da yapılacak müzakerelerde süratle anlaşma sağlanabilmesi için ABD’nin ve Avrupalı ülkelerin görüşmelere "ciddi bir şekilde katılmasını" isteyerek, "ABD başarısız maksimum baskı politikasını ve ekonomik terörü devam ettirip müzakere ve anlaşma iddiasında bulunamaz." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin de anlaşmalar ve kurallar çerçevesinde devam edeceğini aktaran İranlı Bakan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak da geniş katılımlı bir hükümetin kurulması gerektiğine işaret ederek, Pekin'de yapılacak Afganistan komşuları toplantısının verimli olmasını diledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Çin'in gönderdiği 120 milyon doz aşı için teşekkür etti.

Nükleer müzakerelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çinli Bakan Yi de anlaşmanın uygulanmasında meydana gelen sorunların ABD'den kaynaklı olduğunu belirterek, "Müzakerelerin olumlu neticelenmesi için ABD'nin yaptığı yanlışları, tüm yaptırımları kaldırarak telafi etmesi gerektiğini" savundu.

Bakan Yi, Abdullahiyan'ı Pekin'de yapılması planlanan Afganistan toplantısına davet etti.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da devam edeceğini açıklamıştı.