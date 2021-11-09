İran ve Fransa dışişleri bakanları telefonda nükleer anlaşmayı görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Viyana görüşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran’ın hem ikili ilişkilerde hem de nükleer müzakerelerde pragmatik ve sonuç odaklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, Tahran-Paris istişarelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin pratik olarak ilerlemesine yol açmasını temenni etti.

İran ile Fransa’nın büyük kapasitelere sahip olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, İran’ın karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde ikili ilişkilerin kapsamlı olarak geliştirilmesine hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, ABD’nin nükleer anlaşmadaki mevcut durumdan sorumlu olduğunu ve üç Avrupa ülkesinin ABD’nin savurganlığı karşısında sessiz kaldığını hatırlatarak, İran'ın iyi bir anlaşmaya varmak istediğini ancak bunun için karşı tarafın yükümlülüklerine geri dönmesi ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması da dahil olmak üzere şartlar gerektirdiğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, bu eylemi İran’ın ABD'ye duyduğu güvensizliğin bir teyidi olarak nitelendirerek güvence sağlama ve etkili bir doğrulama yapma gerektiğini vurguladı.

İran'ın savunma programını ülkenin egemenlik hakkı olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, “ABD’nin yapıcı olmayan davranışına aldırmadan ülkemizin savunma gücünü artırmaya devam edeceğiz” dedi.

İran’ın müzakere konusunda kararlı olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, Tahran'ın bir an önce iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) her türlü siyasi çalışmadan kaçınması gerektiğini vurgulayarak İran’ın bu kurumla işbirliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, koronavirüse yakalanan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Paris’in tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesini desteklediğini ve bu doğrultuda elinden geleni yapacağını belirten Le Drian, Viyana'da yapılacak müzakerelerin hızla ilerlemesini umudunu dile getirdi.