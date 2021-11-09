Emir Abdullahiyan Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas telefonda görüştü.

Viyana’daki görüşmelerin ayın sonunda yeniden başlatılması konusu bu görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Berlin, Viyana görüşmelerinde iyi bir sonuç elde etmeyi istiyor” ifadesine yer verildi.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, nükleer müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.