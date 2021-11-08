Çin’den Irak Başbakanı’nın evine yapılan saldırıya kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evine yapılan saldırıyı kınadığını bildirdi.

Irak Başbakanı el-Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evine dün insansız hava aracı ile silahlı saldırı düzenlendi. El-Kazımi’nin saldırıda yara almadığı kaydedildi.

Bugün düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan sözcü Wang Wenbing, Irak Başbakanı’nın evine yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

Irak’ın siyasi olarak kritik bir dönemde bulunduğuna işaret eden Wang, ülkedeki tarafların dayanışmayı güçlendirerek, ulusal güvenlik ve istikrarı koruması gerektiğini söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe