Çavuşoğlu, el-Kazımi ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi'ye iletmiştir" denildi.

Kaynak: A Haber