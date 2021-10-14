İran Genelkurmay Başkanı'nın Pakistan temasları sürüyor

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü.

Baş başa gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üst düzey askeri bir heyet eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile dün bir araya gelerek, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve özellikle Afganistan'daki durumu görüşmüştü.

Tümgeneral Bakıri, İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Orgeneral Kamer Cavid Bacva ve Pakistan Ordu Kurmay Başkanı General Nedim Rıza ile bir araya gelmişti.