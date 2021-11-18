İran: Kanada, Siyonist Rejimin suçlarına ortak olmaktan sorumlu tutulmalı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’daki insan hakları durumuna ilişkin karara tepki göstererek, bu kararın bazı Batılı ülkelerin de desteğiyle Kanada tarafından BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesi'nde sunulmasının ve yanlış bilgilere dayanan asılsız iddiaların tekrarlanmasının yasal bir dayanağı olmadığını ve temelden reddedildiğini söyledi.

Said Hatipzade, “Bu karar, zayıf ve dağınık uluslararası oylara dayanıyor ve olumlu oyların önemli bir kısmı çeşitli siyasi baskı ve tehditlerin sonucudur” dedi.

Kanada’nın ve bu kararın diğer kurucularının İran’ı ‘rezil’ gösterme projelerini sürdürmeye alışkın olduğunu belirten Hatipzade, “Ne yazık ki işgalci ve saldırgan rejimlere silah satışı da dahil olmak üzere insan hakları ihlalinde uzun geçmişi olan bazı aktörler, siyasi emellerini ilerletmek için insan haklarını bir araç olarak kullanmışlar. Bu tür ahlaksız ve haksız eylemler, insan haklarının statüsünün yükseltilmesine ve bu haklara küresel olarak saygı gösterilmesine yardımcı olmayıp, aynı zamanda uluslara karşı olumsuz siyasi etiketlemeleri de körükler” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, Kanadalı yetkililere seslenerek, "Siyonist Rejimin Filistin halkına karşı insanlık karşıtı suçlarına ortaklığından sorumlu tutulmalısınız" diye kaydetti.