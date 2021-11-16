İran: ABD, Küba'ya uyguladığı yaptırımlara son vermeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin Küba da dahil olmak üzere bağımsız ülkelerin iç işlerine açık müdahalesini kınayarak, "Washington yönetimi Küba'ya karşı mali ve tek taraflı ekonomik yaptırımlarına derhal son vermeli." dedi.

Said Hatipzade, “Bu yaptırımlar halk arasında memnuniyetsizlik yaratmak amacıyla uygulanmıştır. Küba halkının geçim sıkıntısının ana nedeni olan ABD, bu ülkede kargaşanın destekçisi olarak uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte ve Küba’nın iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran olarak ilkeli tutumumuz çerçevesinde Küba’ya dayanışmasını ilan edip bu ülkedeki mevcut ekonomik sorunların ana nedeni olan ABD yaptırımlarının yasa dışı olduğuna inanıyoruz. ABD, Küba halkını destekleme iddiasında samimiyse, Küba'ya karşı 60 yıldan fazla süredir devam eden yasadışı ekonomik ve mali yaptırımlara son vermelidir.”

Hatipzade, “ABD’nin son günlerde istikrarsızlaştırma çabalarının başarısız olduğu gibi, Küba halkı ve hükümeti birbirleriyle etkileşip önündeki sorunların üstesinden gelecek ve ülkenin iç işlerine karışanların istikrarsızlaştırma çabalarını başarısız koyacaktır” diye kaydetti.