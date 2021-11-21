Tahran'dan İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna saldırıyı kınayarak, Alman hükümetini, Viyana Sözleşmesi çerçevesinde İran'nin Almanya'daki diplomatik binalarının güvenliğini sağlama konusundaki görevini yerine getirirmede ciddi ve sorumlu davranmaya çağırdı.

Said Hatipzade, “Alman hükümetinin bu tür saldırıların tekrarını önlemek için ayrıntıları dikkatlice incelerken ve olayın failleriyle ciddi bir şekilde ilgilenirken tutarlı ve etkili önlemler alması bekleniyor” dedi.

Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğuna dün kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapılmıştı.