Emir Abdullahiyan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Görüşmede Kafkasya bölgesindeki son gelişmelerle ikili işbirliği ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tahran ve Bakü arasındaki ticari ilişkilerin artmasından ve iki ulus arasındaki derin ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca iki tarafın ekonomik kapasitelerinin ticaret, ulaşım, enerji ve turizm alanlarında kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran’ın yeteneklerine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, İran şirketlerinin yeni kurtarılan bölgelerin yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Emir Abdullahiyan iki ülkenin aşılama alanındaki başarılarına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasını kolaylaştırma gerektiğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ilaveten İran’ın ülkelerin toprak bütünlüğünü desteklemedeki kalıcı tutumuna atıfta bulunarak, bölgedeki uluslararası sınırların değişmezliğini vurguladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Musfatayev ise, İran petrol ve yol ve şehircilik bakanları ile yaptığı yapıcı görüşmelerinden memnuniyetini dile getirerek, yakında iki ülke arasında petrol, gaz ve ulaşım alanında mutabıkat zabtı imzalanacağını ifade etti.

İran ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının son gerilimlerin aşılmasındaki yapıcı rolünü vurgulayan Mustafayev, iki ülkenin önümüzdeki yılın başlarında ekonomik işbirliği ortak komisyonunu toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Taraflar bu görüşmede ilaveten ECO zirvesi ve aralarındaki anlaşmaların belgeleri hakkında istişarede bulundu.