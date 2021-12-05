  1. Spor
5 Ara 2021 16:37

Mısırlı teknik adam gole sevinirken hayatını kaybetti

Mısırlı teknik adam gole sevinirken hayatını kaybetti

Mısır 2. Ligi'nde takımı El Magd'ın, El Zarqa karşısında 90+2'de öne geçtiği gole sevinirken kalp krizi geçiren teknik direktör Adham El-Selhadar hayatını kaybetti. El Magd kulübünde 3 günlük yas ilan edildi ve oyunculara izin verildi. Kulübün bir sonraki maçı da ertelendi.

Mısırlı teknik direktör Adham El-Selhadar, takımı El Magd'ın, El Zarqa karşısında 90+2'de bulduğu golle gelen galibiyete sevinirken hayatını kaybetti. Hemen hastaneye kaldırılan teknik direktör El-Selhadar kurtarılamadı. Acı haberin ardından Mısır'ın önde gelen kulüplerinden başsağlığı mesajları geldi.

El Magd kulübünde 3 günlük yas ilan edildi

El Magd kulübünde 3 günlük yas ilan edildi ve oyunculara izin verildi. Kulübün bir sonraki maçı da ertelendi. Mısır'da çok sevilen bir teknik adam olan Adham El-Selhadar, futbolculuk döneminde de ses getiren bir oyuncu olmuştu. 1990'lı yılların ortasında Ismaily SC kulübüyle Mısır Premier Ligi'nde şampiyonluk kazanmıştı.

Kaynak: A Haber

News Code 1899007
https://tr.mehrnews.com/news/1899007/

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