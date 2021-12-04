Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı yetkili: Viyana müzakereleri sürecek

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, "Bugünkü toplantıda, birkaç gün süren görüşmelere ilişkin başlıklar değerlendirildi." dedi.

Bakıri, “Toplantıda İran’ın yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetleri hakkında sunduğu önerilerin masada olduğu vurgulandı. Diğer taraflar, İran’ın tekliflerine somut ve mantıklı yanıtlar vermek için başkentleri ile danışmaya ihtiyaç duyduğunu belirttiler." ifadelerini kullandı.

Diğer taraflara başkentleriyle görüşmesi için fırast verildiğini ifade eden Bakıri, önümüzdeki hafta Viyana'da müzakerelere devam edileceğini bildirdi.

İranlılar tüm yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecek

Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetülislam Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Viyana görüşmelerine değinen Hüccetülislam Hatemi, Viyana'da tecrübeli bir ekibin İran'ı temsil ettiğini belirterek, "İran ekibi ülkenin tutumunu net bir şekilde ifade ederken Amerikan karşıtı tutumlarını söz ve eylemlerle dile getirdi." dedi.

Hüccetülislam Hatemi, İran müzakere ekibine hitap ederek, "Sizler cesur bir milleti temsil ediyorsunuz. Şunu bilin ki, bu millet bütün yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Adullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Viyana görüşmelerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, müzakere sürecinin genel anlamda iyi olduğunu, ancak yavaş ilerlediğini söyledi ve “Gerekli yetkiye sahip İran ekibi iyi niyet ve ileriye dönük girişimlerle müzakere masasında aktif olarak yer almaktadır.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Müzakereye katılmamızın amacı, nükleer anlaşmayı ihlal eden yaptırımlara son vermektir.” ifadesini kullandı.

İranlı Bakan ve AB yetkilisinin Viyana'daki ortamı "pozitif" olarak değerlendirdiği belirtildi.

İran'da günlük vefat sayısındaki düşüş sürüyör

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 603 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 66'ya vaka sayısı ise 6 milyon 129 bin 199'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 296'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 908 bin 901'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.