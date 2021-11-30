İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 253 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 830'a vaka sayısı ise 6 milyon 117 bin 445'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 334'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 883 bin 470'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.