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5 Ara 2021 15:02

Mossad Başkanı, İran'ı görüşmek üzere ABD'ye gitti

Mossad Başkanı, İran'ı görüşmek üzere ABD'ye gitti

Siyonist İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Viyana müzakerelerinin detaylarını görüşmek üzere ABD'ye gitti.

Siyonist İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, Viyana görüşmelerini ele almak ve Tahran'a yönelik yaptırımların ağırlaştırılması talebini iletmek üzere Washington'a gitti.

Barnea'nın uçağının cumartesi gecesi Tel Aviv'den havalandığı bildirildi.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı 3 aralık cüma günü sona ermişti.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, nükleer anlaşma taraflarının haftaya Avusturya'nın başkenti Viyana’da tekrar bir araya geleceğini söylemişti.

News Code 1899000
https://tr.mehrnews.com/news/1899000/

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