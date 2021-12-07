Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi: Bölge ülkelerinin güvenliğini destekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede İran-BAE ilişkilerine ilişkin, "Bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler, yeni hükümetin stratejik önceliklerinden biridir. Bu yüzden BAE ile ilişkilerin geliştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"İki Müslüman ülke arasındaki ilişkilerde hiçbir engel bulunmamalı ve ikili ilişkilerimiz dış mihraklardan etkilenmelidir. Bölge ülkelerinin düşmanlarının politikası komşu ülkeler arasında korku yaratmaktır, ancak bu tür komplolar ortak akıl ve duyarlılıkla çökertilecektir."

İran’ın bölgede yaşayan Müslümanları desteklediğini belirten Reisi, “Siyonistler bölgede sinsi hedeflerinin peşinde ve bulundukları her yeri yayılmacılık ve fitne yapmak için kullanıyorlar. Bu yüzden bölge ülkeleri dikkatli olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, "Bölgedeki ülkelerin güvenliği iç içedir. Dolayısıyla İran olarak Fars Körfezi'ne kıyısı olan komşu ülkelerin güvenliğini destekliyoruz." diye konuştu.

Emir Abdullahiyan: İran-Suriye ilişkileri stratejiktir

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, “İran, Suriye halkının oyu temelinde kurulan hükümetle koordinasyon olmaksızın bu ülkeye gelen yabancı güçlerin varlığını kınıyor” dedi.

Emir Abdullahiyan Afganistan’daki gelişmeler hakkında, “Afganistan’daki durumu anlıyoruz. Bu ülkedeki geçici hükümetle bağlantılı güçler sınırlar üzerinde gerekli kontrole sahip değil. İran ulusal ve bölgesel güvenliğini koruma konusunda kimseden çekinmez" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim’in Suriye’ye yönelik saldırıları hakkında Emir Abdullahiyan, “Siyonist Rejim Batı Asya bölgesindeki güvensizliğin ana nedenidir. Suriye bu konuda direnişi savunmaktan geri adım atmayacak” ifadelerinde bulundu.

İran’ın sağlam, güçlü ve mantıklı müzakereler yoluyla iyi bir anlaşma istediğini belirten Emir Abdullahiyan, iyi niyet ve ciddiyetle Viyana’daki yeni görüşmelerin ilk turuna girdiklerini söyledi.

Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı kabul etti.

Reisi bu görüşmede Tahran-Şam ilişkilerine değinerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uzun vadeli ve kapsamlı planlamalar hazırlanmalı ve özellikle ekonomik alanlarda milletlerimizin çıkarları doğrultusunda adımlar atmalıyız." dedi.

Suriye toprakları ile bölgede yabancı güçlerin devam eden yasadışı varlığının bölge güvenliği ve istikrarı için tehlikeli olduğunu anlatan Reisi, “Amerikalılar tarafından kurulan IŞİD ile Amerikan güçlerinin bölgenin herhangi bir yerindeki varlığı, bölge güvenliği, istikrarı ve refahına büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye'nin bölgedeki önemine işaret ederek, “Bugün Suriye, Siyonist karşıtı yaklaşımıyla işgalcilere karşı mücadele yapan direnişin en ön saflarında yer almaktadır. Suriye halkı ve Şam hükümetinin korkakça saldırılara karşı yaptığı mücadele tarihte kaydedilecektir." açıklamasını yaptı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Reisi "Ülkelerin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yok saymak hiçbir devlet tarafından kabul edilemez. Suriye halkı buna kesinlikle müsamaha göstermeyecektir." diye konuştu.

İran: Viyana'da geçici bir anlaşma söz konusu değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Viyana görüşmelerine ilişkin olarak, “Viyana’da yaptırımların kaldırılmasına yönelik taslaklar ve İran'ın yaptırımların kaldırılması karşısında misilleme önlemlerinin nasıl durdurulacağı konusunda müzakere etmekteyiz. Dolayısıyla adım adım bir plan veya geçici bir anlaşma söz konusu değil” diye kaydetti.

İran'ın kararlı bir irade ile Viyana görüşmelerine katıldığını dile getiren Hatipzade, “Karşı tarafın da İran gibi belirli tekliflerle görüşmelere katılması önemlidir. Bizim istediğimiz şey nükleer anlaşma çerçevesindedir” dedi.

İran’ın Viyana görüşmelerinde karşı tarafa sunduğu belgelerle ilgili olarak Hatipzade, “Daha önce 6 turda yapılan müzakerelerin metnine dayanak karşı tarafa iki taslak sunduk” ifadesini kullandı.

Hatipzade, Viyana görüşmelerinin yeni turunun hafta sonu başlayacağını ifade etti.

İran-BAE arasında önemli görüşme

Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

İran-BAE ilişkileri ile bölgedeki son durumun ele alındığı görüşmede Şemhani, "Bölgede güvenlik ve istikrar ancak bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliği yapılmasıyla sağlanabilir." dedi.

Şemhani, "Komşu ülkelerle yakın ve dostane ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticari ve yatırım kapasitelerinin değerlendirilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politika alanındaki ana öncelikleridir." ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 356 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 277’ye vaka sayısı ise 6 milyon 137 bin 821’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 232’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 930 bin 502’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.