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6 Ara 2021 14:48

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 356 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 277’ye vaka sayısı ise 6 milyon 137 bin 821’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 232’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 930 bin 502’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899023
https://tr.mehrnews.com/news/1899023/

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