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6 Ara 2021 15:06

Reisi: Bölge ülkelerinin güvenliğini destekliyoruz

Reisi: Bölge ülkelerinin güvenliğini destekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, temaslarda bulunmak için Tahran'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1899027
https://tr.mehrnews.com/news/1899027/

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