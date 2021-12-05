Biden-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu: Gündemde İran da var

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin arttığı bir zamanda Salı günü video konferans üzerinden bir görüşme yapacağı bildirildi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Interfaks haber ajansına yaptığı açıklama, görüşme planını doğruladı. Peskov, görüşmenin Salı akşamı yapılacağı bilgisi verdi.

Beyaz Saray’dan ise Kremlin’in açıklamasıyla ilgili henüz bir yorum gelmedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin görüşmesinin gündeminde Ukrayna’daki güvenlik meselesi, İran nükleer anlaşması ve diğer uluslararası konuların yer aldığını söyledi.