Nahda Hareketi'nden istifalar sürüyor

Tunus'ta Meclisin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketinin 18 üyesi daha "Nahda yönetiminin siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etti.

Nahda Hareketi liderliğinde önde gelen isimlerden biri olan eski Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında eski milletvekillerinin de yer aldığı 18 kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa eden 18 kişi tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri, Hareketin yalnızlaştırılmasına ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devraldığı 22 Eylül tarihli kararlarının doğurduğu otoriter tehlikeye karşı herhangi bir ortak cephede aktif yer alamamasına yol açtı."

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Mekki, partiden istifa edenlerin ortak hareket edeceğini belirterek, bundan sonrası için "bir parti çerçevesinde mi bir araya gelecekleri ya da başka bir siyasi çerçevede mi devam edecekleri konusunda henüz karar vermediklerini" söyledi.

Nahda Hareketinin 113 üyesi, 25 Eylül'de "Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Böylece Nahda Hareketinden istifa edenlerin sayısı 131'e yükselmiş oldu.

Ayrıca partinin önde gelen isimlerinden Muhammed el-Kumani de siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komitenin" başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Timetürk