Basra’da patlama: En az 7 ölü

Basra kentindeki Cumhuriyet Hastanesi yakınlarında bulunan Cenova restoranı yakınlarında bir patlama meydane geldiğini bildirdi.

Rudaw’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre 7 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceği belirtildi.

Kentin birçok noktasında duyuldu

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, patlamanın çok şiddetli olduğu ve Basra kentinin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı.

Yetkililer, yeni bir patlama riskine karşı bölgedeki halkı tedbirli olmaya davet etti.

“Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor”

Basra İl Meclisi eski üyesi Basime Selma, yaptığı açıklamada, patlamanın ardından ölü ve yaralıların hemen yakındaki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Selma, “Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Hatta bazı kaynaklar 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor” dedi ancak ölü sayısını netleştiremediklerini kaydetti.

Basime Selma, “Basra yeniden inşa ediliyor. Geçen yıldan beri güvenlik sağlanmıştı. Şimdi yetkililerin bu patlamanın ardından kim veya kimlerin olduğunu ortaya çıkarması gerekiyor” dedi.