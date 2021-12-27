Bağdat'ta seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor

Irak’ta 10 Ekim 2021’de yapılan ilk erken parlamento seçimlerinin ardından açıklanan sonuçlara ilişkin itirazlar devam ediyor.

Seçim sonuçlarını protesto için Bağdat’taki Federal Mahkeme binası önünde toplanan protestocular binaya girmeye çalıştığı bildirildi.

Kentteki Cumhuriyet Köprüsü ile Yüksek Köprü’nün da ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Irak medyasına göre Federal Mahkemesi’nin kısa süre sonra, seçimin sonuçlarının iptali için Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri tarafından yapılan başvuruyu görüşeceği belirtildi.

Mahkemenin itirazı reddedeceği ve seçim sonuçlarını onaylayacağı yönünde sızan bilgiler, protestocuları sokağa döktü.

Yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik güçleri bazı ana yolları ulaşıma kapattı. Protestocuların Yeşil Bölge önünde de toplandığı gelen bilgiler arasında.

Güvenlik güçleri ayrıca, mahkeme binası önünde güvenlik şeridi oluşturmuş durumda. Çevrede zırhlı araçların konuşlanması dikkat çekti.

İstihbarat teşkilatına ait 3 insansız hava aracının Federal Mahkeme binası üzerinde gözlem uçuşu yaptığı kaydedildi.