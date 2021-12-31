Fahrettin Koca: İstanbul'da vakalar 10 günde 5 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya İstanbul’da koronavirüs vaka artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı. Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5’te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul’da. Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, günlük vaka sayılarının bir süre sonra 70 bine çıkabileceğini söyledi.