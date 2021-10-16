İran Genelkurmay Başkanı Moskova'ya gidecek

İran’ın Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Birinci Kaptan Rıza Hüsrevi Mukaddem, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmek üzere bu hafta üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Moskova’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Tümgeneral Bakıri, Moskova ziyareti kapsamında ortak savunma ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, terörizme karşı mücadele ve bölgesel ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi gibi konularda Rus yetkililerle görüş teatisinde bulunacak.