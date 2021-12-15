Emir Abdullahiyan: Viyana'da UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Emir Abdullahiyan, dışişleri bakanlığında düzenlenen İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri toplantısında konuşma yaptı.

İran-UAEA işbirliği hakkında Emir Abdullahiyan, dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile İran nükleer faaliyetleri konusunda UAEA'nın endişelerinin giderilmesini ve ikili işbirliğin devam etmesini sağlayacak iyi bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Viyana müzakerelerindeki taraflara sunulan iki taslak metnin nükleer anlaşmaya uygun olarak hazırlandığını aktardı.

Diğer tarafların sorunun çözümü için iyi niyetle çabalarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "Karşı taraf gerçekçi davranırsa bu müzakere turunda ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda iyimseriz." diye konuştu.

İran müzakere heyeti, yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerle ilgili 2 taslak metin sunmuştu.

5 aylık bir sürenin ardından 29 kasım’da yaptırımların kaldırılıması amacıyla başlayan yeni tur Viyana görüşmeleri İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla devam ediyor.

İran, TESA tesisine yeniden kameralar yerleştirilmesine izin verdi

Öte yandan Nournews haber sitesi, Kerec kentindeki TESA tesisine yeniden kameraların yerleştirilmesi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin gönüllü olarak UAEA’ya izin verdiğini bildirdi.

Haberde, İran Meclisi'nin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasına göre kamera kayıtlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na verilmeyeceği belirtildi.