İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 651 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 883’e vaka sayısı ise 6 milyon 162 bin 954’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 4’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 985 bin 735’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.