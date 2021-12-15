  1. Toplum
15 Ara 2021 14:34

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 651 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 883’e vaka sayısı ise 6 milyon 162 bin 954’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 4’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 985 bin 735’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899194
https://tr.mehrnews.com/news/1899194/

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