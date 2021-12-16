Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan Heniyye ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Hamas Hareketi’nin Kudüs’ün kurtuluşunda İslami direniş öncülerinden biri olduğunu belirterek, “Direniş bugün Filistin halkının tarihi haklarının gerçekleşmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

İngiltere’nın Hamas’ı terör listesine alma kararına değinen Emir Abdullahiyan, bunu Filistin halkına karşı 'siyasi' bir eylem olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, “Siyonist Rejim bölgedeki sorunların ana nedenidir. Dolayısıyla bölgede bu sahte rejimle ilişkilerini normalleştiren birkaç ülke, İslam Ümmet’ne ve bölgenin güvenliğine ve çıkarlarına karşı hareket etmektedir” ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirme eylemini kınarken bu eylemi Amerikan-Siyonist bir yaklaşım olarak nitelendirerek, “Arap ülkelerinin kapılarının, elleri Filistin halkının kanına bulanmış Siyonist suikastçılara açılmasını istemiyorduk” dedi.

İran: Viyana'da yaptırımlar konusunda henüz ciddi bir süreç başlamadı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Press TV’ye verdiği mülakatta, Viyana görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasının müzakere heyetinin önemli önceliği olduğunu belirterek, “Viyana görüşmelerinde vurguladığımız ve hem Cumhurbaşkanı'nın kendisi hem de İran'nın diğer yetkilileri tarafından daha önce vurgulanan şey, İran milletine karşı uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasıdır” dedi.

Bakıri Keni, “Daha önce 6 turda yapılan görüşmelerde, taraflar İran'ın nükleer programının yanı sıra yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi taslağa ulaşıldı. Daha sonra İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İran’ın yeni hükümeti yeni ve farklı bakış açısı ve önceliklerle işe başladı. Dolayısıyla İran’ın yeni hükümetinin 20 Haziran'da Viyana'da varılan taslağı dikkate alması doğaldı. Bu temelde İran nükleer meseleye ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin değişiklikleri Haziran 2021’de varılan taslağın metnine dahil etti” ifadelerinde bulundu.

Bakıri Keni, “Yaptırımlar konusunda henüz ciddi ve gerçek bir süreç başlamamıştır. Elbette taraflar arasında çeşitli taslaklar değiş tokuş edildi, ancak bizim için önemli olan ister Obama döneminde ister Trump veya Biden döneminde uygulandığı nükleer anlaşma hükümlerine aykırı tüm yaptırımın kaldırılması. Aynı şekilde nükleer anlaşma ile ilgili tüm yaptırımlar ve bir önceki hükümetin anlaşma ile ilgili olduğu için azami baskı kampanyası kapsamında uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır” dedi.

İranlı komutan: ABD'nin İHA yaptırımları sonuçsuz kalacak

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, İran’ın insansız hava araçlarına yaptırım uygulamaya çalışan ABD Kongresi’nin eylemine tepki gösterdi.

General Sanairad, İran’ın tüm yaptırımlara rağmen savunma sanayiinde büyük başarılar elde ettiğine değinerek, ABD’nin İran’ın insansız hava aracı (İHA) programını sınırlama çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks’in “İran’ın elindeki İHA’lar ABD’nin güvenliğini ve bölgedeki barışı tehdit ediyor. İran’ın ABD kuvvetlerine, ticaret gemilerine ve bölgedeki müttefiklerine yönelik son saldırıları ve çatışma bölgelerine İHA teknolojisi ihraç etmesi, büyük bir tehlike oluşturuyor.” şeklindeki iddialarına yanıt veren General Sanairad, “İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücü, İran’ın yanı sıra komşu ülkeler ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için bir dayanak noktasıdır. Bölgede gerilim ve güvensizlik yaratan Amerikalıların mantıksız askeri varlığıdır.” dedi.

Emir Abdullahiyan: Viyana'da UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyn Emir Abdullahiyan, dışişleri bakanlığında düzenlenen İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri toplantısında konuşma yaptı.

İran-UAEA işbirliği hakkında Emir Abdullahiyan, dün akşam Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile İran nükleer faaliyetleri konusunda UAEA'nın endişelerinin giderilmesini ve ikili işbirliğin devam etmesini sağlayacak iyi bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

Öte yandan Nournews haber sitesi, Kerec kentindeki TESA tesisine yeniden kameraların yerleştirilmesi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin gönüllü olarak UAEA’ya izin verdiğini bildirdi.

Haberde, İran Meclisi'nin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasına göre kamera kayıtlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na verilmeyeceği belirtildi.

İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi’nin nihai açıklamasında yer alan mesnetsiz iddiaları reddederek, bu tür açıklamaların yayınlanmasını, Konsey'in bazı üye ülkelerin İran'a yönelik yapıcı olmayan tutumlarının bir ‘devamı’ olarak değerlendirdi.

Said Hatipzade, “İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasında son zamanlarda yapılan diplomatik eylemlerle konseyin bölgesel işbirliklerinde yeni bir tutum almasını göreceğimiz düşünülüyordu” dedi.

Hatipzade, “İran barışçıl nükleer programına, füze savunma programına, askeri politikalarına ve caydırıcı savunmasına ilişkin konulara herhangi bir müdahaleye müsamaha göstermez” ifadesini kullandı.

İran’ın değişmeyen tutumunu yineleyen Hatipzade, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb Adası’nı İran’ın ayrılmaz ve ebedi bir parçası olarak nitelendirerek, “İran bu adalara ilişkin her türlü iddiayı içişlerine ve toprak bütünlüğüne müdahale olarak görüyor ve bunu şiddetle kınıyor” ifadesinde bulundu.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 651 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 883’e vaka sayısı ise 6 milyon 162 bin 954’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 4’ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 985 bin 735’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.