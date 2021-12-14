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14 Ara 2021 14:05

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 784 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 831’e vaka sayısı ise 6 milyon 160 bin 303’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 42’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 980 bin 566’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899172
https://tr.mehrnews.com/news/1899172/

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