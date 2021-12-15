İranlı komutan: ABD'nin İHA yaptırımları sonuçsuz kalacak

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, İran’ın insansız hava araçlarına yaptırım uygulamaya çalışan ABD Kongresi’nin eylemine tepki gösterdi.

General Sanairad, İran’ın tüm yaptırımlara rağmen savunma sanayiinde büyük başarılar elde ettiğine değinerek, ABD’nin İran’ın insansız hava aracı (İHA) programını sınırlama çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks’in “İran’ın elindeki İHA’lar ABD’nin güvenliğini ve bölgedeki barışı tehdit ediyor. İran’ın ABD kuvvetlerine, ticaret gemilerine ve bölgedeki müttefiklerine yönelik son saldırıları ve çatışma bölgelerine İHA teknolojisi ihraç etmesi, büyük bir tehlike oluşturuyor.” şeklindeki iddialarına yanıt veren General Sanairad, “İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri gücü, İran’ın yanı sıra komşu ülkeler ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için bir dayanak noktasıdır. Bölgede gerilim ve güvensizlik yaratan Amerikalıların mantıksız askeri varlığıdır.” dedi.

General Sanairad, “Gerçek şu ki, İran’ın insansız hava araçları, bölge ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkeler için asla bir tehdit olmayacaktır. Bölgemizde güvensizlik yaratan ABD'nin ürettiği silahlar ve teçhizatlardır.” diye konuştu.

