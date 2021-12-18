Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batı tarafının nükleer anlaşma tutumu çok gülünç

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Viyana görüşmeleri hakkında, "İran heyeti sahaya güçlü biçimde girmiştir; Diğer taraf, İran heyetinin konsantrasyonu bozmak için müzakere sürecini çarpıtmak istiyor, ancak başarılı olamayacaktır." dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Müzakerelerin odak noktası, yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasıdır. Avrupa tarafı anlaşmayı ihlal etmesine rağmen İran'ın müzakereye katılmasını memnuniyetle karşılamalı ve suni gündemlerle uğraşmayı bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Viyana görüşmelerine katılan Avrupalı tarafların tutumunu eleştiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Bazılarının tavrı çok gülünç. Onlar İran'a karşı hiçbir şey yapamaz." açıklamasını yaptı.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaptığı ziyarete tepki göstererek, "Bu boş çabalar rejim için hiçibr yararı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı başmüzakereciden Viyana görüşmeleri açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakerecisi Ali Bakıri Keni, dün gece (Cuma) ortak kapanış toplantısının ardından Viyana'da 4+1 grubu (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin) ile yaptırımları kaldırmak için görüşmelerde bulundu. Komisyon, "Yedinci turda, yeni hükümet ve ekibin Viyana görüşmelerinde tartışılacak konulara ilişkin görüş ve tutumlarını karşı tarafa sunduk" dedi.

Bakıri Keni, "Biri yaptırım taslağıyla ilgili iki ana belgede, diğer taraf İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini diyalog temeli olarak kabul etti. Buna göre, Viyana 6 görüşmelerinde sonuçlandırılan belgeden farklı olarak, yaptırımlar alanındaki görüşmelerin temelini yeni bir belge oluşturdu." dedi.

İran'ın nükleer konusundaki başmüzakerecisi ayrıca şöyle dedi: "Nükleer konuda İran tarafı görüşlerini Viyana 6'da nihai hale getirilen bir metinde dile getirdi, ancak Avrupa tarafı direndi ve İran'ın görüşlerinin bu belgeye dahil edilmesini kabul etmedi.''

İranlı yetkili, açıklamasının devamında şöyle dedi: ''Geçen hafta boyunca, iki tarafın delegasyonları arasında yoğun ve ağır müzakereler yapıldı, ta ki karşı taraf nihayet görüşmeler için bir temel olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini nükleer belgeye dahil etmeyi ve onu kullanmayı kabul edene kadar."

Bakıri Keni, Viyana müzakerelerinin bir sonraki turu hakkında şunları söyledi: ''Müzakerelerin yakın gelecekte yeniden başlaması kararlaştırıldı, ancak Ortak Komisyon koordinatörü olan Enrique Mora'nın, tüm delegasyonlar tarafından üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar çeşitli delegasyonlarla temas halinde olması için tarih belirlendi.''

Cumhurbaşkanı Reisi'den Yezd eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği 12. eyalet gezisi kapsamında dün Yezd kentine gitti.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 196 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 992’ye vaka sayısı ise 6 milyon 167 bin 650’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 941’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 995 bin 734’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.