Cumhuriyet: AK Parti kulislerinde gündem kurdaki dalgalanma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” söylemi ve Merkez Bankası’ndan (MB) art arda gelen faiz indirimi kararları sonrası kurda oluşan yükseliş, AK Parti’ye “şikâyet” olarak geri döndü. AK Parti kulislerinde gündem, döviz kurlarındaki artış ile birlikte kurdaki dalgalanma.

Dolar dün itibarıyla 16.50’leri gördü. Doların “sabitlenmemesi” nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetlerinde artışlar yaşanıyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı habere göre, AK Partili milletvekilleri son aylardaki “döviz kurlarındaki artış ve dalgalanmalarla” ilgili çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme yöneticisinden mesajlar aldıklarını belirtiyor. AK Parti kulislerinde, “Vatandaşa verecek cevap bulamıyoruz” serzenişleri de dile getirilirken, kendilerine gelen mesajlarda da çoğunlukla “Artık hükümet bir adım atsın. Dolar kaç TL olacaksa olsun. 15 TL mi, 20 TL mi? Ne olacak? Bir an önce olsun ama artık kurdaki dalgalanma dursun” ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor.

Kulislerde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin “sabit fiyat uygulaması yapamadıkları” yönünde de şikâyetlerin geldiği ifade ediliyor.

Milletvekilleri, "Gerçekten de döviz kurlarındaki dalgalanmanın durması lazım. Böyle giderse bir fiyat politikası oluşturulamayacak. Ancak bu konuda hükümet de elinden geleni yapıyor. Yurttaşlara, ‘Hükümete güvenin’ diyoruz. Ancak tepkilerin giderek arttığını da görmezden gelemeyiz. Mutlaka çözeceğiz, inanıyoruz” görüşlerini de dile getiriyor.