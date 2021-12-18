Yemen ordusunun Marib'deki ilerleyişi sürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen ordusu Marib vilayetinde yeni kazanımlar elde etti.

Yemen ordusu ve gönüllü halk güçleri Marib’in doğusunda bulunan al-Botr, al-Naka ve al-Akad bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti geçenlerde Yemen direniş güçlerinin Marib’de nihai zafere yaklaştığını duyurmuştu.

Yemen halkının Marib’in bir an önce kurtulmasını istediğini belirten Bahiti, “Suudiler ve müttefikleri Yemen güçlerinin Marib şehri üzerindeki kontrolünün kendileri için en kötü senaryo olduğunu çok iyi biliyorlar. Marib'in kurtarılması, Yemen'e yönelik kapsamlı kuşatmanın sona ermesini sağlayacaktır” demişti.