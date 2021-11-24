Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in yerleşim bölgelerine karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana’daki “al-Anab” bölgesine saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları bu saldırıda konut binaları ve sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığını duyurdu.

Arap medyası bu saldırı sonucu iki sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Suudi savaş uçakları ayrıca bugün sabahın erken saatlerinde Marib vilayetine saldırı düzenledi.