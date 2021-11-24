  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Kas 2021 10:35

Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı

Suudi savaş uçakları Sana'yı bombaladı

Suudi savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana’daki “al-Anab” bölgesine düzenlediği saldırı sonucu iki sivil şehit oldu.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in yerleşim bölgelerine karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana’daki “al-Anab” bölgesine saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları bu saldırıda konut binaları ve sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alındığını duyurdu.

Arap medyası bu saldırı sonucu iki sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Suudi savaş uçakları ayrıca bugün sabahın erken saatlerinde Marib vilayetine saldırı düzenledi.

News Code 1898760
https://tr.mehrnews.com/news/1898760/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler