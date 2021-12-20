ABD'den Dağılık Karabağ açıklaması

AGİT Minsk Grubu ABD'nin eski Eş Başkanı James Warlick, 44 gün süren savaşın ardından bölgedeki duruma değinerek, Dağlık Karabağ sorununun çözülmüş sayılamayacağını, Dağlık Karabağ'ın statüsü konusunun ise daha açık kaldığını belirtti.

Warlick, Dağlık Karabağ'ın (Artsakh) statüsü sorununun bir öncelik olduğunu, bu sorunu çözmeden bölgede istikrarı sağlamanın imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.

Warlick, uluslararası toplumun AGİT Minsk Grubu'nun yardımıyla Dağlık Karabağ'ın statüsünü çözmeye çalışırken geri adım atması gerektiğini, Minsk Grubu eşbaşkanlarının bu konuda önemli bir rol oynamaya devam ettiğini kaydetti.

AGİT Minsk Grubu ABD'nin eski Eş Başkanı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"Rusya'nın birçok sorunu kendi eline aldığını biliyorum, ancak eşbaşkanların, AGİT'in, ABD'nin daha aktif olması ve bu sorunun nihai bir çözüme kavuşturulması için baskı yapması gerektiğine inanıyorum. Yalnızca bu durumda bölgede istikrarı sağlayabiliriz".

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmelere değinen Warlick, bu görüşmeleri takdirle karşıladığını ifade etti ve yüz yüze görüşmeye devam etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Ermenihaber