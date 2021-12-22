Tebriz'de karpit gazı patlaması: 5 ölü, 15 yaralı

İran'ın Tebriz kentindeki Abbasiye mahallesinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Kaynak yapımında kullanılan karpit gazanının patlaması sonucu 5 katlı bina çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Gazetecilere konuşan Doğu Azerbaycan Acil Durum Sözcüsü Vahid Şadiniya olay yerine 8 ambulans gönderildiğini çevredeki binaların da hasar gördüğünü ve her an yıkılma ihtimali olduğunu söyledi.