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22 Ara 2021 09:55

Tebriz'de karpit gazı patlaması: 5 ölü, 15 yaralı

Tebriz'de karpit gazı patlaması: 5 ölü, 15 yaralı

İran'ın Tebriz kentinde dün akşam saatlerinde meydana gelen karpit gazının patlaması sonucu 5 katlı bina çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İran'ın Tebriz kentindeki Abbasiye mahallesinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Kaynak yapımında kullanılan karpit gazanının patlaması sonucu 5 katlı bina çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Gazetecilere konuşan Doğu Azerbaycan Acil Durum Sözcüsü Vahid Şadiniya olay yerine 8 ambulans gönderildiğini çevredeki binaların da hasar gördüğünü ve her an yıkılma ihtimali olduğunu söyledi.

News Code 1899337
https://tr.mehrnews.com/news/1899337/

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