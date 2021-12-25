Paşinyan, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.

Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının başlarında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarafların yakında karşılıklı olarak özel temsilciler atayacağını ve Erivan'a charter seferlerin de başlayacağını duyurmuştu.

Bakan, Ankara'nın İstanbul-Erivan-İstanbul rotasındaki uçuşlar için Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin başvurularını değerlendirdiğini kaydetmişti.

Kaynak: Sputnik