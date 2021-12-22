ABD'den “Viyana müzakereleri” açıklaması

Amerikan medyasına göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken 2021’yi değerlendirdiği basın toplantısında son günlerde yine gündemde olan Ukrayna sınırındaki Rus askeri gücüne de değindi. Blinken, konuyla ilgili olarak Biden ve Putin’in yüz yüze görüşmesi için bir plan olmadığını söyledi.

Blinken, Ukrayna konusunda ilk önce diplomatik olarak ilerleme olup olmadığını görmek gerektiğini belirtti. Rusya’nın gerilimi düşürmesini istediklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’ya Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

Antony Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı yeni saldırgan eylemlere girişmesi halindeyse" bunun "çok büyük sonuçlarının olacağı" uyarısında bulundu.

Viyana müzakereleri

İran’la Batılı ülkeler arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da yürütülen müzakerelere de değinen Blinken, bu konuda sürenin azalmakta olduğu mesajını verdi.

ABD’li yetkili, “Diplomasi işe yaramazsa, ABD İran nükleer meselesine alternatif çözümler arıyor.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen müzakerelerin yılbaşı sonrasında yeniden başlayacağını söylemişti.