Nükleer anlaşmanın ekonomik faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmeliyiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, katıldığı 5. İran Dış İlişkiler Tarihi Konferansı sırasında bugün İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında başlayacak Viyana görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Viyana görüşmelerinin yeni turu bugün başlıyor. Garanti vermek ve doğrulama konusunun görüşmelerinde gündeminde olacak”dedi.

Emir Abdullahiyan, “Daha önce yapılan görüşmelerden yola çıkarak yeni bir taslak metnine ulaştık ve bu ortak metin üzerinde görüşmeler sürecek” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan konuya ilişkin olarak, “İran petrolünün herhangi bir kısıtlama olmaksızın kolayca satılabileceği ve parasının İran'ın banka hesaplarına döviz olarak yatırılabileceği ve nükleer anlaşmanın ekonomik faydalarından tam anlamıyla yararlanabileceğimiz bir noktaya ulaşmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran ile Suudi Arabistan arasındaki bir sonraki müzakere turu hakkında, “Bu tur müzakerelerin tarihi henüz belirlenmemiştir” dedi.