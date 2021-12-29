Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Viyana görüşmeleri iyi yönde ilerliyor

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İran’ın vefat eden Sana Büyükelçi Hasan İrlu’nun anma töreninde yaptığı konuşmada önceki gün başlayan 8'inci tur Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Viyana görüşmeleri iyi yönde ilerliyor. Karşı tarafta iyi niyetin yanında ciddiyet görülse, kısa sürede bir anlaşmaya varılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi yakında Rusya'ya gidecek

Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi bugün düzenlediği basın toplantısında Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 2. yıldönümünün yaklaşmasına değinerek, "General Süleymani ABD'nin düzenlediği suikast sonucu şehit düştü. Bu olayın faillerine karşı adli soruşturma kesinlikle devam edecektir." dedi.

Bahadiri Cehromi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Moskova ziyareti hakkında, "Sayın Putin, Cumurbaşkanı Reisi'ni Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Reisi bu davete icabetle 2022 yılının başlarında Moskova'ya gidecektir" diye kaydetti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 474’e vaka sayısı ise 6 milyon 188 bin 857’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 751’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 30 bin 632’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.