Şehit General Süleymani ile Ebu el-Mühendis Bağdat'ta anıldı

Irak medyasına göre, Zafer liderleri General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis ikinci yıl dönümünde dün gece Bağdat'ta anıldı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, Şehit General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenledi.
Iraklılar Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis’in anısına mum yaktı.
Önceki gün Başkent Bağdat'ta zafer liderlerinin şehadetlerinin ikinci yıldönümünde geniş kapsamlı bir gösteri düzenlendi. Katılımcılar Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınında zafer liderlerini hedef alan suç eylemini kınadı.
General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
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