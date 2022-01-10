Akar, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ile görüştü

14 Ocak Moskova'da yapılacak olan Türkiye- Ermenistan zirvesi öncesi Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile görüştü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç’ı kabul etti" mesajı paylaşıldı. Görüşmenin detayları ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Türkiye ve Ermenistan arasında uzun yılların ardından ilk resmi temas 14 Ocak’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşecek.

Türkiye ve Ermenistan daha önce 2009 yılında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmış, ancak Azerbaycan’ın muhalefeti nedeniyle ilişkilerde ilerleme sağlanamamıştı.