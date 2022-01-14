Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci bugün itibari ile başlıyor

Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler, Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi bugün Moskova'da yapacak.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı ve diyalog neticesinde iki ülke arasıdaki sınırı açmayı öngördüğünü belirtmişti.

Türk medyasına göre, Pegasus Hava Taşımacılığı ve Moldovalı Fly One hava yolları da Şubat ayı başında İstanbul ve Erivan arasında uçuşlara başlayacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1993 yılında Dağlık Karabağ’da çıkan savaş nedeniyle Türkiye Alican Sınır Kapısını kapatmıştı. Ancak 2009 yılında İsviçre'nin Bern kentinde Ankara ve Erivan arasında ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan 2 protokol imzalanmıştı. Fakat iki ülkenin bu adımı bir sonuca varmamıştı.