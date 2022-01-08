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8 Oca 2022 15:22

İran'da günlük vaka sayısı 3 haneli oldu

İran'da günlük vaka sayısı 3 haneli oldu

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Ülkede günlük vaka sayısı 614 gün sonra ilk kez 3 haneli oldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 847'ye vaka sayısı ise 6 milyon 204 bin 925'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 889'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 50 bin 483'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1899715
https://tr.mehrnews.com/news/1899715/

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