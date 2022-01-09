İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 480 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 878’e vaka sayısı ise 6 milyon 206 bin 405’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 775’inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 51 bin 812’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.