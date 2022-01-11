Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Viyana'da kalıcı bir anlaşma istiyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla Viyana’da yapılan görüşmelere değinen Hatipzade, “Tüm taraflar bugün kalıcı bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. Karşı tarafın gerekli iradeye sahip olup olmadığını bize gösterecek noktalara ulaştık” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade, “Viyana görüşmelerinde kalıcı ve güvenilir bir anlaşma istiyoruz.”dedi.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret dönemi başlıyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret dönemi başlıyor." dedi.

Peyman Pak, şu anda İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği pazarındaki payının 500 milyon dolar olduğunu belirterek, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı Reisi bu ayın sonunda Rusya'ya yapacağı ziyaret, İranlı tüccarlar ve ihracatçılar için yeni kolaylıklar getirir" ifadesini kullandı.

İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 932 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131 bin 915'e vaka sayısı ise 6 milyon 208 bin 337'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 692'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 53 bin 241'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da zincirleme trafik kazası

İran medyasına göre, bu sabah Behbehan-Ramhürmüz karayolu üzerindeki Dodange köyü yakınında yoğun sis nedeniyle 59 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.